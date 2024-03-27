Рахимкул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахимкул

Рахимкул

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Субханкул Альметев №35-65

Мать: ?

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1819

Сын: Мухаметкул

Мать ребёнка: ?

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1822

Сын: Мухаметхан

Мать ребёнка: ?

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close