Серова (Границына) Варвара Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894 ст.
Дата смерти28.01.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1912 ст.
Покровское на Сити, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Серова Александра Петровна
Отец ребёнка: Серов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Серов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1926
Дочь: Соколова (Серова) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Серов Петр Николаевич
Михалево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Серова Мария Петровна
Отец ребёнка: Серов Петр Николаевич
Смерть
28.01.1944