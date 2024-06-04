Серова (Границына) Варвара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Границына) Варвара Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

28.01.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Муж: Серов Петр Николаевич

Покровское на Сити, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Серова Александра Петровна

Отец ребёнка: Серов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Серов Николай Петрович

Отец ребёнка: Серов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1926

Дочь: Соколова (Серова) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Серов Петр Николаевич

Михалево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Серова Мария Петровна

Отец ребёнка: Серов Петр Николаевич

Смерть
28.01.1944

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