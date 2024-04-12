Сейфулмулюков Хусаин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сейфулмулюков Хусаин

Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Габдуллатипов Сейфульмулюк

Мать: Габдуллатипов Гульзяна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1852

Сын: Хусаинов Хамидулла

Мать ребёнка: Сейфулмулюков Хабиниса

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1858

Дочь: Маглифа

Мать ребёнка: Сейфулмулюков Хабиниса

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Тутгаш

Мать ребёнка: Сейфулмулюков Хабиниса

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сейфулмулюков Хабиниса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сейфулмулюков Хабиниса

Смерть
Неизвестно
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