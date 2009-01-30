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Никитина Елизавета Дмитриевна
Никитина Елизавета Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.01.2009
Пол
Женский
Отец
Никитин Дмитрий Александрович
1971 г.р.
Мать
Никитина Ирина Петровна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.2009
Отец:
Никитин Дмитрий Александрович
Мать:
Никитина Ирина Петровна
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