Мамистова Милитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамистова Милитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1951

Дата смерти

04.06.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.06.2020
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