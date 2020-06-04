Мамистова Милитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1951
Дата смерти04.06.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.06.2020