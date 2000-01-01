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Чекалкин Семён Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Василий Кузьмич

Мать: Чекалкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Авдий Семёнович

Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Лукьян Семёнович

Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Максим Семёнович

Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалкина Федосья Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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