Чекалкин Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекалкин Василий Кузьмич
Мать: Чекалкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Лукьян Семёнович
Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Максим Семёнович
Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно