Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Васильев
Отец ребёнка: Василий Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Сидоров
Смерть
Неизвестно