Васильев Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1899
Дата смерти18.06.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1911 по 1919
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1922 по 1929
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1929 по 1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.06.1946
г. Любляна, Словения