Васильев Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Георгий Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

25.11.1899

Дата смерти

18.06.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1911 по 1919
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1922 по 1929
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1929 по 1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.06.1946
г. Любляна, Словения
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