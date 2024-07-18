Иванова Федосия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Федосия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1893 г.р.

Дети

Около 1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов (Шаров) Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Марина Андреевна

Отец ребёнка: Иванов (Шаров) Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов (Шаров) Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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