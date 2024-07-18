Иванова Федосия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Марина Андреевна
Отец ребёнка: Иванов (Шаров) Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов (Шаров) Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно