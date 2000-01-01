Зыбин Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1700
Дата смертиПосле 1760
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700
Отец: Зыбин Ефим Панкратьевич
Мать: Зыбина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Чичерина Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыбин Михаил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1760
Сибирь