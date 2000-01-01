Зыбин Александр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыбин Александр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1700

Дата смерти

После 1760

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700

Отец: Зыбин Ефим Панкратьевич

Мать: Зыбина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Чичерина Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыбин Михаил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
После 1760
Сибирь
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