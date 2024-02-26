Дарья Иванова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1803 и 1814
Дата смерти22.12.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Егор Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Филипов (Ич)
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Матвей Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Филипов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Марфа Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Филипов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Михайлов (Ич)
судя по именам двух Братьев Егора и Матвея вероятно Дарья после см Ивана Филипова вышла ЗАмуж за Федота Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Филипов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
22.12.1871 ст.
Причина смерти: чахотка