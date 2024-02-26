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Дарья Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1803 и 1814

Дата смерти

22.12.1871 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.
Около 1796 г.р.

Дети

Около 1829 г.р.
Около 1836 г.р.
Около 1843 г.р.

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Место
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Рождение
Между 1803 и 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Егор Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Филипов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Матвей Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Филипов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Марфа Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Филипов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Михайлов (Ич)

судя по именам двух Братьев Егора и Матвея вероятно Дарья после см Ивана Филипова вышла ЗАмуж за Федота Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Филипов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
22.12.1871 ст.
Причина смерти: чахотка
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