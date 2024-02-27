Сазонтова Заболотных Анна Саввишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонтова Заболотных Анна Саввишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Сазонтов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сазонтов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
09.12.1901

Сын: Сазонтов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сазонтов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
17.05.1912

Сын: Сазонтов Петр

Отец ребёнка: Сазонтов Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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