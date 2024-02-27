Сазонтова Заболотных Анна Саввишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сазонтов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сазонтов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
09.12.1901
Сын: Сазонтов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сазонтов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
17.05.1912
Сын: Сазонтов Петр
Отец ребёнка: Сазонтов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно