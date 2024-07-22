Клепинина (Денисова) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1983
Отец: Денисов Александр Леонидович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.2002
Дочь: Клепинина Ксения Александровна
Отец ребёнка: Клепинин Александр Валерьевич
Рождение ребёнка
07.08.2007
Сын: Клепинин Максим Александрович
Отец ребёнка: Клепинин Александр Валерьевич