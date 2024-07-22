Клепинина (Денисова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепинина (Денисова) Анастасия Александровна

Клепинина (Денисова) Анастасия Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1983

Отец: Денисов Александр Леонидович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепинин Александр Валерьевич

Рождение ребёнка
11.12.2002

Дочь: Клепинина Ксения Александровна

Отец ребёнка: Клепинин Александр Валерьевич

Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
07.08.2007

Сын: Клепинин Максим Александрович

Отец ребёнка: Клепинин Александр Валерьевич

Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.