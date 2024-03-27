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Столбов Инокентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17

Сын: Столбов Валерий

Мать ребёнка: Столбова Анна

Рождение
1907

Отец: Столбов Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Столбов Владислав Иннокентьевич

Мать ребёнка: Столбова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Столбов Иннонентий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Столбова Анна

Смерть
Неизвестно

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