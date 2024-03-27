Столбов Инокентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17
Сын: Столбов Валерий
Мать ребёнка: Столбова Анна
Рождение
1907
Отец: Столбов Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Столбов Владислав Иннокентьевич
Мать ребёнка: Столбова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Столбов Иннонентий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Столбова Анна
Смерть
Неизвестно