Фахриниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахриниса

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Газида Абубакирова

Отец ребёнка: Абубакир Абдулгафаров

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Зайнан Абубакирова

Отец ребёнка: Абубакир Абдулгафаров

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1885

Сын: Мухаметшакир Абубакиров

Отец ребёнка: Абубакир Абдулгафаров

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Сын: Садритдин Абубакиров

Отец ребёнка: Абубакир Абдулгафаров

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1893

Сын: Зиятдин Абубакирович

Отец ребёнка: Абубакир Абдулгафаров

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Аммугульсина Абубакировна

Отец ребёнка: Абубакир Абдулгафаров

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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