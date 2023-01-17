Фахриниса
Место рождения
Дата рождения1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Газида Абубакирова
Отец ребёнка: Абубакир Абдулгафаров
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Зайнан Абубакирова
Отец ребёнка: Абубакир Абдулгафаров
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Абубакир Абдулгафаров
Рождение ребёнка
1889
Сын: Садритдин Абубакиров
Отец ребёнка: Абубакир Абдулгафаров
Рождение ребёнка
1893
Сын: Зиятдин Абубакирович
Отец ребёнка: Абубакир Абдулгафаров
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Аммугульсина Абубакировна
Отец ребёнка: Абубакир Абдулгафаров
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно