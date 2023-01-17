Саенкова (Силина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенкова (Силина) Елена

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.05.1983

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1983

Отец: Силин Виктор

Мать: Вера

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саенков Денис Сергеевич

Рождение ребёнка
14.09.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саенков Денис Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саенков Денис Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
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