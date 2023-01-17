Саенкова (Силина) Елена
Место рождения
Дата рождения11.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1983
Отец: Силин Виктор
Мать: Вера
Рождение ребёнка
2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саенков Денис Сергеевич
Рождение ребёнка
14.09.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саенков Денис Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно