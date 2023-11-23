Сеславинская Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеславинская Мария Иванова

Сеславинская Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Иван Филиппов

Мать: Ирина Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеславинский Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Сеславинская) Ульяна Алексеева

Отец ребёнка: Сеславинский Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Сеславинская) Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Сеславинский Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Сеславинская) Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Сеславинский Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Смоленская (Сеславинская) Евгения Алексеева

Отец ребёнка: Сеславинский Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Сеславинская) Александра Алексеева

Отец ребёнка: Сеславинский Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Сеславинский Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Сеславинский Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.