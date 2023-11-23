Сеславинская Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Иван Филиппов
Мать: Ирина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Сеславинская) Ульяна Алексеева
Отец ребёнка: Сеславинский Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Сеславинская) Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Сеславинский Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Сеславинская) Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Сеславинский Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Смоленская (Сеславинская) Евгения Алексеева
Отец ребёнка: Сеславинский Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Сеславинская) Александра Алексеева
Отец ребёнка: Сеславинский Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Сеславинский Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Сеславинский Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно