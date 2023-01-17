Белозор Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1997 и 2000
Жена: Белозор Алёна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.08.2000
Сын: Белозор Александр Владимирович
Мать ребёнка: Белозор Алёна Алексеевна
Место жительства
С 2000
Рождение ребёнка
24.03.2003
Сын: Белозор Никита Владимирович
Мать ребёнка: Белозор Алёна Алексеевна