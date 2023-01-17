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Белозор Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1997 и 2000

Жена: Белозор Алёна Алексеевна

Рождение ребёнка
14.08.2000

Сын: Белозор Александр Владимирович

Мать ребёнка: Белозор Алёна Алексеевна

Ковалево, Алексеевский, Белгородская область
Место жительства
С 2000
Ковалево, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
24.03.2003

Сын: Белозор Никита Владимирович

Мать ребёнка: Белозор Алёна Алексеевна

Ковалево, Алексеевский, Белгородская область
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