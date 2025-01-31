Холодков Никифор Евстафьевич 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холодков Никифор Евстафьевич

Место рождения

Десиново, Языковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1818

Дата смерти

03.05.1901

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Холодков Евстафий Петрович

Мать: Холодкова Фекла Касьяновна

Десиново, Языковская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодкова (Мартынова) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодков Николай Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Холодков Роман Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Холодков Димитрий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Холодков Владимир Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Холодков Ксенофонт Никифорович

Мать ребёнка: Холодкова (Мартынова) Анна Сергеевна

Десиново, Языковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Холодкова) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.05.1901

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