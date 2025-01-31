Холодков Никифор Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти03.05.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холодков Николай Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Холодков Роман Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Холодков Димитрий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Холодков Владимир Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Холодков Ксенофонт Никифорович
Мать ребёнка: Холодкова (Мартынова) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Холодкова) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.05.1901