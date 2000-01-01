Сонина (Свирина) Валентина Ивановна
Место рожденияр.п. Шилово, Рязанской области
Дата рождения12.08.1953
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1953
Отец: Свирин Иван Тимофеевич
Мать: Свирина Мария Ефимовна
р.п. Шилово, Рязанской области
Рождение ребёнка
18.03.1976
Сын: Сонин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Сонин Александр Васильевич
п.г.т. Оловянная-4, Читинской области
Бракосочетание
Неизвестно