Сонина (Свирина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина (Свирина) Валентина Ивановна

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Место рождения

р.п. Шилово, Рязанской области

Дата рождения

12.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1953

Отец: Свирин Иван Тимофеевич

Мать: Свирина Мария Ефимовна

р.п. Шилово, Рязанской области
Рождение ребёнка
18.03.1976

Сын: Сонин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Сонин Александр Васильевич

п.г.т. Оловянная-4, Читинской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Александр Васильевич

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