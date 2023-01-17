Гончарова (Братолюбова) Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Братолюбова) Анна Игнатьевна

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Место рождения

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

25.07.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

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Место
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Рождение
25.07.1900 ст.

Отец: Братолюбов Игнатий Михайлович

Мать: Братолюбова Пелагея Григорьевич

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
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