Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михей

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: не указана

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