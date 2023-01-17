Милюшкин Иннокентий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюшкин Иннокентий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.08.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Осуждение
1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
депортация
Место жительства
Около 1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С 1932 по 1938
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
13.08.1938
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
1938
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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