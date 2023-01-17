Милюшкин Иннокентий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.08.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1930
Осуждение
1930
депортация
Место жительства
Около 1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С 1932 по 1938
Смерть
13.08.1938
Похороны
1938