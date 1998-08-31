Крюков Леонид Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1919
Дата смерти31.08.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
31.08.1998
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область