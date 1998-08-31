Крюков Леонид Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Леонид Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1919

Дата смерти

31.08.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
31.08.1998
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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