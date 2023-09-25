Спирина Наталия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1897
Дочь: Спирина Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Спирин Василий Сильвестрович
Рождение ребёнка
16.06.1898
Отец ребёнка: Спирин Василий Сильвестрович
Рождение ребёнка
18.04.1901
Отец ребёнка: Спирин Василий Сильвестрович
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Рождение ребёнка
26.02.1903
Сын: Спирин Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Спирин Василий Сильвестрович
Рождение ребёнка
01.05.1905
Дочь: Спирина Пелегая Васильевна
Отец ребёнка: Спирин Василий Сильвестрович
Смерть
Неизвестно