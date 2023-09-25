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Спирина Наталия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Василий Сильвестрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Василий Сильвестрович

Рождение ребёнка
17.01.1897

Дочь: Спирина Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Спирин Василий Сильвестрович

Рождение ребёнка
16.06.1898

Сын: Спирин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Спирин Василий Сильвестрович

Рождение ребёнка
18.04.1901

Сын: Спирин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Спирин Василий Сильвестрович

Клюшниково, Дмитровский, Московская область
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Рождение ребёнка
26.02.1903

Сын: Спирин Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Спирин Василий Сильвестрович

Клюшниково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1905

Дочь: Спирина Пелегая Васильевна

Отец ребёнка: Спирин Василий Сильвестрович

Смерть
Неизвестно

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