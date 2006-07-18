Ахмина Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмина Марина Владимировна

Ахмина Марина Владимировна

avatar

Место рождения

г. Пермь

Дата рождения

13.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1983

Отец: Ахмин Владимир Анатольевич

Мать: Куликова Елена Васильевна

г. Пермь
Рождение ребёнка
18.07.2006

Дочь: Чижова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Чиков Алексей

Рождение ребёнка
18.02.2013

Сын: Эрдоган Мерих

Отец ребёнка: Эрдоган Хусейн

г. Пермь, Россия.
Рождение ребёнка
07.12.2016

Сын: Эрдоган Артун

Отец ребёнка: Эрдоган Хусейн

г. Анталия, Турция.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эрдоган Хусейн

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close