Ахмина Марина Владимировна
Место рожденияг. Пермь
Дата рождения13.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1983
г. Пермь
Рождение ребёнка
18.07.2006
Дочь: Чижова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Чиков Алексей
Рождение ребёнка
18.02.2013
Сын: Эрдоган Мерих
Отец ребёнка: Эрдоган Хусейн
г. Пермь, Россия.
Рождение ребёнка
07.12.2016
Сын: Эрдоган Артун
Отец ребёнка: Эрдоган Хусейн
г. Анталия, Турция.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эрдоган Хусейн