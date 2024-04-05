Podolak (Rostek) Franciszka 06.05.1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Podolak (Rostek) Franciszka

Место рождения

Grądy/Wąsewo karta 122

Дата рождения

06.05.1814

Дата смерти

03.02.1853

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

1789 г.р.

Муж

1799 г.р.

Дети

1851 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1814

Отец: Rostek Józef

Мать: Rostek (Gałązka) Elżbieta

Grądy/Wąsewo karta 122
Бракосочетание
19.08.1850

Муж: Podolak Walenty

Rząśnik/Wąsewo akt 9/1850
Рождение ребёнка
22.12.1851

Дочь: (Podolak) Ewa

Отец ребёнка: Podolak Walenty

Rząśnik/Wąsewo akt 153/1851
Смерть
03.02.1853
Rząśnik/Wąsewo akt 13/1853

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