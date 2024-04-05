Podolak (Rostek) Franciszka
Место рожденияGrądy/Wąsewo karta 122
Дата рождения06.05.1814
Дата смерти03.02.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1814
Отец: Rostek Józef
Grądy/Wąsewo karta 122
Бракосочетание
19.08.1850
Муж: Podolak Walenty
Rząśnik/Wąsewo akt 9/1850
Рождение ребёнка
22.12.1851
Дочь: (Podolak) Ewa
Отец ребёнка: Podolak Walenty
Rząśnik/Wąsewo akt 153/1851
Смерть
03.02.1853
Rząśnik/Wąsewo akt 13/1853