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Скопинцев Фёдор Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Скопинцев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Скопинцев Филипп Фёдоров

Мать ребёнка: Скопинцева Авдотья Артемьева

Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Скопинцев Нестер Фёдоров

Мать ребёнка: Скопинцева Авдотья Артемьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Скопинцев Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Скопинцева Авдотья Артемьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Скопинцев Ерофей Фёдоров

Мать ребёнка: Скопинцева Авдотья Артемьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Скопинцев Трафим Фёдоров

Мать ребёнка: Скопинцева Авдотья Артемьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Скопинцев Антон Фёдоров

Мать ребёнка: Скопинцева Авдотья Артемьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Скопинцев Яков Фёдоров

Мать ребёнка: Скопинцева Авдотья Артемьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скопинцева Авдотья Артемьева

Смерть
Неизвестно
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