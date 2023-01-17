Скопинцев Фёдор Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Скопинцев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Мать ребёнка: Скопинцева Авдотья Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1699
Мать ребёнка: Скопинцева Авдотья Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1701
Мать ребёнка: Скопинцева Авдотья Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: Скопинцева Авдотья Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: Скопинцева Авдотья Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1710
Мать ребёнка: Скопинцева Авдотья Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: Скопинцева Авдотья Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно