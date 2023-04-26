Засыпкина Ирина Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Засыпкин Лукьян Максимович
Отец ребёнка: Засыпкин Максим Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Засыпкин Максим Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бастрыкина Гликерия Засыпкина
Отец ребёнка: Засыпкин Максим Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Засыпкин Григорий Максимович
Отец ребёнка: Засыпкин Максим Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Засыпкин Максим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно