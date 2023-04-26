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Засыпкина Ирина Зотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Засыпкин Лукьян Максимович

Отец ребёнка: Засыпкин Максим Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Засыпкин Максим Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бастрыкина Гликерия Засыпкина

Отец ребёнка: Засыпкин Максим Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Засыпкин Григорий Максимович

Отец ребёнка: Засыпкин Максим Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Засыпкин Максим Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засыпкин Максим Иванович

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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