Федячкин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1926
Дата смерти08.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 07.11.1943
Воинское звание: гвардии рядовой | Медаль «За отвагу» 28.02.1945 | Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945 | Медаль «За взятие Кенигсберга» 09.06.1945
Рождение ребёнка
19.11.1952
Рождение ребёнка
29.06.1954
Рождение ребёнка
14.09.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.1984