Федячкин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федячкин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1926

Дата смерти

08.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 07.11.1943
Воинское звание: гвардии рядовой | Медаль «За отвагу» 28.02.1945 | Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945 | Медаль «За взятие Кенигсберга» 09.06.1945
Рождение ребёнка
19.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федячкина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
29.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федячкина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
14.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федячкина Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федячкина Екатерина Григорьевна

Смерть
08.04.1984
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