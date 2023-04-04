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Азаров Алексей

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Азаров Андрей

Мать: Азарова Агафья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Азаров Федор

Мать ребёнка: Азарова Клавдия

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Азаров Алимпиада

Мать ребёнка: Азарова Клавдия

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова Клавдия

Смерть
Неизвестно
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