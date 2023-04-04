Азаров Алексей
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Азаров Андрей
Мать: Азарова Агафья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1843
Сын: Азаров Федор
Мать ребёнка: Азарова Клавдия
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Азаров Алимпиада
Мать ребёнка: Азарова Клавдия
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова Клавдия
Смерть
Неизвестно