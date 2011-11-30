Обухова Анастасия Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Анастасия Вячеславовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.2011

Отец: Обухов Вячеслав Вячеславович

Мать: Обухова Анастасия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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