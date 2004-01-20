Шалак (Воюш) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалак (Воюш) Нина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1942

Дата смерти

20.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1942

Отец: Воюш Григорий

Мать: Воюш София Ефимовна

Рождение ребёнка
27.05.1962

Дочь: Пакулева Наталья Петровна

Отец ребёнка: Шалак Пётр

Рождение ребёнка
27.08.1964

Сын: Шалак Сергей Петрович

Отец ребёнка: Шалак Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалак Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
20.01.2004
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