Шалак (Воюш) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1942
Дата смерти20.01.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1942
Отец: Воюш Григорий
Мать: Воюш София Ефимовна
Рождение ребёнка
27.05.1962
Дочь: Пакулева Наталья Петровна
Отец ребёнка: Шалак Пётр
Рождение ребёнка
27.08.1964
Отец ребёнка: Шалак Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шалак Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
20.01.2004