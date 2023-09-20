Кузнеченко Фёдор Осипович (Иосифович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1956
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Кузнеченко Осип
Бракосочетание
Около 1892
Рождение ребёнка
11.12.1910 ст.
Сын: Кузнеченко Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Кузнеченко Прасковья Поликарповна
Крещен 12.12.1910 (по старому стилю) в Николаевском соборе г. Верхнеуральска. Восприемник: мещанин Фёдор Иосифович (Осипович) Воронцов 1887 г.р. (раскулачен с братьями в 02-03.1930) и крестьянская жен... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1928
Сын: Кузнеченко Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Кузнеченко Прасковья Поликарповна
Упоминание
Неизвестно
Архив ГУ ОГАЧО Ф Р-1235 Оп 2 Д 1 Л 32
Упоминание
Неизвестно
Был белогвардейским офицером Был огненно-рыжим
Смерть
1956