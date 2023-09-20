Кузнеченко Фёдор Осипович (Иосифович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнеченко Фёдор Осипович (Иосифович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Кузнеченко Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1892

Жена: Кузнеченко Прасковья Поликарповна

Рождение ребёнка
11.12.1910 ст.

Сын: Кузнеченко Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Кузнеченко Прасковья Поликарповна

Большой Бугодак, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Крещен 12.12.1910 (по старому стилю) в Николаевском соборе г. Верхнеуральска. Восприемник: мещанин Фёдор Иосифович (Осипович) Воронцов 1887 г.р. (раскулачен с братьями в 02-03.1930) и крестьянская жен... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1928

Сын: Кузнеченко Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Кузнеченко Прасковья Поликарповна

Большой Бугодак, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Упоминание
Неизвестно
Архив ГУ ОГАЧО Ф Р-1235 Оп 2 Д 1 Л 32
Упоминание
Неизвестно
Был белогвардейским офицером Был огненно-рыжим
Смерть
1956
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