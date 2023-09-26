Лукьянов федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1894

Дата смерти

26.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1894

Отец: Лукьянов Илья

Мать: Лукьянова Матрена

Рождение ребёнка
10.03.1922

Дочь: евдокия

Мать ребёнка: Лукьянова евдокия

Рождение ребёнка
10.09.1925

Дочь: Шаломина анна

Мать ребёнка: Лукьянова евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова евдокия

Смерть
26.12.1985
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
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