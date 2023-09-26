Лукьянов федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1894
Дата смерти26.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1894
Отец: Лукьянов Илья
Мать: Лукьянова Матрена
Рождение ребёнка
10.03.1922
Дочь: евдокия
Мать ребёнка: Лукьянова евдокия
Рождение ребёнка
10.09.1925
Дочь: Шаломина анна
Мать ребёнка: Лукьянова евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова евдокия
Смерть
26.12.1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно