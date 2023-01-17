Веснина (Обухова) Евгения Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1987
Бракосочетание
Между 2003 и 2009
Рождение ребёнка
21.10.2009
Отец ребёнка: Веснин Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
22.05.2014
Дочь: Веснина Тальяна Викторовна
Отец ребёнка: Веснин Виктор Владимирович