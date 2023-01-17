Веснина (Обухова) Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веснина (Обухова) Евгения Сергеевна

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Место рождения

Покровское, Дніпропетровська область

Дата рождения

01.05.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1987
Покровское, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Между 2003 и 2009

Муж: Веснин Виктор Владимирович

Покровское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
21.10.2009

Сын: Веснин Андрей Викторович

Отец ребёнка: Веснин Виктор Владимирович

Покровское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
22.05.2014

Дочь: Веснина Тальяна Викторовна

Отец ребёнка: Веснин Виктор Владимирович

Покровское, Дніпропетровська область
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