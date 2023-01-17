Фирсов Николай Алексеевич
Место рожденияВладычи, Рязанская обл.
Дата рождения08.11.1831
Дата смерти06.05.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Владычи, Рязанская обл.
Место жительства
По 1855
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1855 по 1859
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1859
Смерть
06.05.1896