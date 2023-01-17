Фирсов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсов Николай Алексеевич

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Место рождения

Владычи, Рязанская обл.

Дата рождения

08.11.1831

Дата смерти

06.05.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Владычи, Рязанская обл.
Место жительства
По 1855
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1855 по 1859
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1859
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.05.1896
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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