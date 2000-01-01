Ермолина (Вычагжанина) Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолина (Вычагжанина) Феодосия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ермолин Мирон Евсеевич

Отец ребёнка: Ермолин Евсей Сергеевич

Рождение ребёнка
1756

Сын: Ермолин Андрей Евсеевич

Отец ребёнка: Ермолин Евсей Сергеевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Ермолин Кирик Евсеевич

Отец ребёнка: Ермолин Евсей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолин Евсей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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