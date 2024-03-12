Величко Лариса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тер Карапетов Сергей
Мать: Анна Арташесовна
Рождение ребёнка
29.09.1980
Дочь: Величко Виктория Валентиновна
Отец ребёнка: Величко Валентин
Рождение ребёнка
29.09.1980
Дочь: Величко Юлия ВАлентиновна
Отец ребёнка: Величко Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Величко Алена Валентиновна
Отец ребёнка: Величко Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Величко Валентин