Величко Лариса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеличко Лариса Сергеевна

Величко Лариса Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тер Карапетов Сергей

Мать: Анна Арташесовна

Рождение ребёнка
29.09.1980

Дочь: Величко Виктория Валентиновна

Отец ребёнка: Величко Валентин

Рождение ребёнка
29.09.1980

Дочь: Величко Юлия ВАлентиновна

Отец ребёнка: Величко Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Величко Алена Валентиновна

Отец ребёнка: Величко Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Величко Валентин

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close