Назин Кирил Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Назин Ларион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назина Феона Васильева
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Назина Феона Васильева
Смерть
Неизвестно