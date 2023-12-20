Назин Кирил Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назин Кирил Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Назин Ларион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назина Феона Васильева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Назин Алексей Кирилов

Мать ребёнка: Назина Феона Васильева

Смерть
Неизвестно

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