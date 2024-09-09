Саенко Александр Константинович
Место рожденияГриневка
Дата рождения09.04.1907 ст.
Дата смерти05.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1907 ст.
Бракосочетание
29.01.1936
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.11.1936
Дочь: Саенко Ирина Александровна
Мать ребёнка: Саенко (Куренгина) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
21.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саенко (Куренгина) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саенко (Куренгина) Татьяна Алексеевна
Смерть
05.02.1979