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Саенко Александр Константинович

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Место рождения

Гриневка

Дата рождения

09.04.1907 ст.

Дата смерти

05.02.1979

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1907 ст.

Отец: Саенко Константин Матвеевич

Мать: Саенко (Варава) Анна Назариевна

Бракосочетание
29.01.1936

Жена: Саенко (Куренгина) Татьяна Алексеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.11.1936

Дочь: Саенко Ирина Александровна

Мать ребёнка: Саенко (Куренгина) Татьяна Алексеевна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
21.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саенко (Куренгина) Татьяна Алексеевна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саенко (Куренгина) Татьяна Алексеевна

Смерть
05.02.1979
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

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