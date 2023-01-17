Матрона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Петровна

Матрона Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

02.12.1774

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Елизарович

Николо-Задубровье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Елизарович

Николо-Задубровье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Елизарович

Смерть
02.12.1774
Николо-Задубровье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
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