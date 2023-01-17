Матрона Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смерти02.12.1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Елизарович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Елизарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Елизарович
Смерть
02.12.1774