Трапезников Сергей Максимов
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Трапезников Максим Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Трапезников Афанасий Сергеев
Мать ребёнка: Трапезникова Парасковья Семенова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Трапезников Федор Сергеев
Мать ребёнка: Трапезникова Парасковья Семенова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Трапезников Козьма Сергеев
Мать ребёнка: Трапезникова Парасковья Семенова
Смерть
1846