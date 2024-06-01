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Трапезников Сергей Максимов

Место рождения

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Трапезников Максим Ефимович

Мать: не указана

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трапезникова Парасковья Семенова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Трапезников Афанасий Сергеев

Мать ребёнка: Трапезникова Парасковья Семенова

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Трапезников Федор Сергеев

Мать ребёнка: Трапезникова Парасковья Семенова

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Трапезников Козьма Сергеев

Мать ребёнка: Трапезникова Парасковья Семенова

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1846

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