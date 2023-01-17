Поздняков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1923

Дочь: Киселева Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Позднякова Екатерина Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова Екатерина Владимировна

Смерть
Неизвестно
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