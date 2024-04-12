Павлов Иван Лукин
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Павлов Лука Феодосиев
Мать: Павлова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Павлова Анна Иванова
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Павлова Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Татьяна Андреева
Смерть
Неизвестно