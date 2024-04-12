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Павлов Иван Лукин

Место рождения

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Павлов Лука Феодосиев

Мать: Павлова Евдокия Семенова

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Павлова Анна Иванова

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Андреева

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Андреева

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Павлова Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Андреева

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Татьяна Андреева

Смерть
Неизвестно
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