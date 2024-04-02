(Рекшинская) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рекшинская) Людмила

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Место рождения

с. Малое Мамлеево

Дата рождения

1920

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Знаменский Григорий Никандрович

Мать: Валентина

с. Малое Мамлеево
Рождение ребёнка
05.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамонтов Петр Петрович

г. Москва
Рождение ребёнка
25.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамонтов Петр Петрович

г. Москва
Развод
1962

Муж: Мамонтов Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Петр Петрович

Образование
Неизвестно
МГУ, геологический факультет
высшее
Образование
Неизвестно
интернацинальная школа
среднее
Смерть
2008
д. Подберезье Селижаровский р-н Тверская обл
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