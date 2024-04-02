(Рекшинская) Людмила
Место рожденияс. Малое Мамлеево
Дата рождения1920
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Знаменский Григорий Никандрович
Мать: Валентина
с. Малое Мамлеево
Рождение ребёнка
05.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамонтов Петр Петрович
г. Москва
Рождение ребёнка
25.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамонтов Петр Петрович
г. Москва
Развод
1962
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
МГУ, геологический факультет
высшее
Образование
Неизвестно
интернацинальная школа
среднее
Смерть
2008
д. Подберезье Селижаровский р-н Тверская обл