Фёдоров Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1962

Дата смерти

16.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1962

Отец: Фёдоров Алексей Федорович

Мать: Фёдорова Клавдия

Место жительства
С ?.02.1962
Шумерля, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
С 26.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Валентина Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
16.03.2015
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