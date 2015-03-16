Фёдоров Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1962
Дата смерти16.03.2015
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1962
Отец: Фёдоров Алексей Федорович
Мать: Фёдорова Клавдия
Место жительства
С ?.02.1962
Шумерля, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
С 26.03.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Валентина Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.2015