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Мельников Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1890

Отец: Мельников Максим Кузьмич

Мать: Недорезова Наталья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
23.05.1911

Сын: Мельников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
29.04.1915

Дочь: Мельникова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
04.02.1917

Сын: Мельников Александр Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
20.09.1918

Сын: Мельникова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Анна Митрофановна

Смерть
Неизвестно

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