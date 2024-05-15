Мельников Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1911
Сын: Мельников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
29.04.1915
Дочь: Мельникова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
04.02.1917
Сын: Мельников Александр Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
20.09.1918
Мать ребёнка: Мельникова Анна Митрофановна
Смерть
Неизвестно