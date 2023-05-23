Трифонов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Трифонов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Трифонов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Трифонова Матрёна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Типсина Афимия Ивановна

Мать ребёнка: Трифонова Матрёна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Трифонов Яков Иванович

Мать ребёнка: Трифонова Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Трифонова Матрёна

Смерть
Неизвестно
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