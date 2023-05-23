Трифонов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Трифонов Степан
Рождение ребёнка
1878
Сын: Трифонов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Трифонова Матрёна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Типсина Афимия Ивановна
Мать ребёнка: Трифонова Матрёна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Трифонова Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Трифонова Матрёна
Смерть
Неизвестно