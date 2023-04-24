Николаенко Вячеслав Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1961
Дочь: Якушкина (Николаенко) Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Софьина (Малькова) Людмила Ивановна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1973