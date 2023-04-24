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Николаенко Вячеслав Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софьина (Малькова) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.1961

Дочь: Якушкина (Николаенко) Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Софьина (Малькова) Людмила Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1973

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